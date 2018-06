Madrid (SID) - Real Madrids portugiesischer Star-Trainer José Mourinho hat seinen Landsmann Ricardo Carvalho beim spanischen Fußball-Rekordmeister ausgemustert. "Wir planen nicht mit Ricardo in dieser Saison", sagte Mourinho, der den 34 Jahre alten Innenverteidiger auch schon beim FC Chelsea und dem FC Porto trainiert hatte: "Er hat noch bis zum Ende des Transferfensters (am Freitag, d. Red.) Zeit zu entscheiden, ob er weiter Fußball spielen möchte oder bei Real bleiben will und hier - als die ehrenwerte Person, die er ist - seinen Vertrag zu erfüllen und im Grunde seine sportliche Karriere zu beenden. Das ist allein seine Entscheidung."

Carvalho, dessen Vertrag in Madrid bis Juni 2013 läuft, ist beim Klub der beiden deutschen Nationalspieler Sami Khedira und Mesut Özil nur noch Innenverteidiger Nummer fünf.

Wie Mourinho zudem auf der Pressekonferenz am Tag vor dem Supercup-Rückspiel gegen den FC Barcelona am Mittwoch (22.30 Uhr) im Estadio Santiago Bernabéu sagte, sei sein Ziel für das Duell mit dem Erzrivalen nicht der erste Titelgewinn der Saison. Vielmehr gehe es für den Meister nach dem 2:3 im Hinspiel nur darum, den schlechten Ligastart zu verarbeiten. "Den Supercup gewinnen oder nicht gewinnen, Barcelona schlagen oder nicht schlagen - nichts davon zählt momentan für mich", sagte "The Special One".