Moskau (dpa) - Vedad Ibisevic hat den VfB Stuttgart in die Gruppenphase der Europa League geschossen. Beim 1:1 bei Dynamo Moskau im Qualifikations-Rückspiel war der Bosnier mit seinem Treffer in der 64. Minute einmal mehr der entscheidende Mann. Der Moskauer Ausgleich durch Alexander Kokorin war nur ein Schönheitsfehler. Schon beim 2:0-Erfolg im Hinspiel sechs Tage zuvor hatte der 28-jährige Ibisevic beide Tore erzielt. Die Stutgarter dürfen sich nun auf die Gruppen-Auslosung am Freitag in Monaco freuen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.