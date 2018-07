Berlin (dpa) - Sie sind klein, aber schlagkräftig. In der Luftfahrt gibt es erfolgreiche Spartengewerkschaften:



- UNABHÄNGIGE FLUGBEGLEITER ORGANISATION (UFO): Nach eigenen Angaben ist sie in Deutschland die einzige Gewerkschaft, die sich ausschließlich für das fliegende Kabinenpersonal einsetzt. Die UFO hat mehr als 10 000 Mitglieder.

- VEREINIGUNG COCKPIT (VC): Der «Verband der Verkehrsflugzeugführer und Flugingenieure in Deutschland» setzt sich für die Interessen von rund 8200 Cockpit-Besatzungsmitgliedern aus allen deutschen Airlines und von Verkehrshubschrauberführern ein.



- GEWERKSCHAFT DER FLUGSICHERUNG (GdF): Zu den etwa 3200 Mitgliedern gehören Lotsen in den Towern, bei der militärischen Flugsicherung und bei den Vorfeldkontrollen. Wenn die Lotsen ihre Arbeit niederlegen, müssen tausende Reisende am Boden bleiben.