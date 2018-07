Brüssel/Malonne (dpa) - Die Komplizin und Ex-Frau des belgischen Kindermörders Marc Dutroux hat nach 16 Jahren Haft das Gefängnis vorzeitig verlassen. Michelle Martin wird künftig in einem Nonnenkloster in der Nähe von Namur leben.

Das Berufungsgericht in Brüssel lehnte am Dienstag den Widerspruch von Opfer-Familien ab und sah keine Gründe, die gegen die Freilassung sprechen. Die 52-Jährige verließ am Abend in einem Geländewagen der Polizei die Haftanstalt Berkendael. Die Polizei verstärkte die Sicherheitsmaßnahmen, um das Klarissinnenkloster in Malonne in Südbelgien zu schützen. Dort protestierten etwa 50 Menschen gegen die Ankunft Martins.

Martin war als Mittäterin ihres Ehemannes zu 30 Jahren Haft verurteilt worden und saß seit 1996 hinter Gittern. Marc Dutroux hatte in den 90er Jahren sechs Mädchen entführt und gefoltert. Vier von ihnen starben. Martin trug eine Mitschuld, weil sie die beiden Mädchen Julie und Mélissa verhungern ließ.

Nach dem Urteil herrschte in Belgien Empörung. Familien und Anwälte der Opfer fürchten, dass auch der verurteilte Vergewaltiger und Kindermörder Dutroux eines Tages wieder das Gefängnis verlassen könnte. Dutrouxs Anwalt, Ronny Baudewijn, sagte der Zeitung «Het Niuewsblad», sein Mandant - der eine lebenslange Strafe absitzt - hoffe auf eine Freilassung.

Laut belgischem Recht ist dies durchaus denkbar. Eine vorzeitige Entlassung ist möglich, wenn mindestens ein Drittel der Strafe verbüßt ist. Die Regierung hat nach Protesten lediglich angekündigt, dass dies in Zukunft in besonders schweren Fällen nicht mehr erlaubt sein solle. Die Angehörigen der Opfer sollen zudem mehr Rechte auf Anhörung erhalten.

Die «Dutroux-Affäre» voller abscheulicher Verbrechen, Polizeipannen und Justizversäumnisse überschattet seit den 90er Jahren das Land.

Von den drei Haupttätern ist Martin als Mittäterin die erste, die wieder in Freiheit kommt. Dutroux sitzt eine lebenslange Strafe ab, sein Komplize Michel Lelièvre 25 Jahre. Das Ehepaar war schon in den 80er Jahren wegen Entführung und Vergewaltigung von Mädchen im Gefängnis.

Gegen die geplante Entlassung Martins hatten bereits 5000 Menschen in Brüssel protestiert. Der Vater eines der ermordeten Mädchen, Jean-Denis Lejeune, kritisierte die Entscheidung und sagte: «Für mich ist Michelle Martin noch mehr verantwortlich für den Tod meiner Tochter als Dutroux. Sie ist gefährlicher als er.» Seine Enttäuschung brachte der Vater von Julie mit den Worten zum Ausdruck: «Ich könnte schreien.»

Die Freilassung ist an ein Dutzend Auflagen zum Aufenthaltsort, dem Verbot von Reisen und einer Psychotherapie geknüpft. Martin hatte in den vergangenen Jahren mehrfach Anträge auf vorzeitige Haftentlassung gestellt. Erst jetzt genehmigte die belgische Justiz den Antrag, weil der Resozialisierungsplan vorsieht, dass sie künftig im Kloster lebt - ohne aber selbst Nonne zu werden.

Um Übergriffe zu vermeiden, sollen 30 Bundespolizisten künftig rund um die Uhr das Kloster bewachen. Bereits seit längerem patrouillieren Beamte dort täglich. Nach Worten des Bürgermeisters von Namur, Maxime Prévot, sind bereits jetzt 42 000 Euro Kosten für deren Überstunden angefallen.

Prévot sagte Journalisten, die Polizisten würden Ausschreitungen verhindern. «Wir sind gut vorbereitet.» Martin werde in den Mauern des Konvents bleiben.

Der Anwalt von Martin, Thierry Moreau, gab sich nach dem Urteil zurückhaltend. «Ich betrachte diese Entscheidung nicht als Sieg», sagte er. «Es wurde einfach nur das Recht beachtet.»

Der Anwalt zweier Opfer-Familien kündigte an, nun vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg klagen zu wollen. «Wir wollen vor ein Tribunal ziehen, das diesen Namen verdient, das uns zuhört und wo wir reden können», sagte Anwalt Georges-Henri Beauthier. Die Opfer seien nicht gehört worden.