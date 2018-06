Zürich (SID) - Einen Tag vor dem großen Leichtathletik-Meeting im Letzigrund fordert Weltmeister David Storl die Kugelstoß-Rivalen schon am Donnerstag in Zürich. Für den Chemnitzer Olympiazweiten geht es bei dem Meeting im Züricher Hauptbahnhof allerdings nicht um die 40.000-Dollar-Prämie für Platz eins in der Saisonwertung der Diamond League. Dies machen der Olympiadritte Reese Hoffa (USA), Olympiasieger Tomasz Majewski (Polen) und Vize-Weltmeister Dylan Armstrong (Kanada) unter sich aus. Auch die Frauen um Neuseelands Olympiasiegerin Valerie Adams bestreiten ihren Wettkampf auf dem Bahnhof.