Bad Segeberg (dpa) - Erol Sander hört als Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg auf. Bereits an diesem Wochenende steht der 43-Jährige zum letzten Mal auf der Bühne, sagte Sander der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag.

Die Hintergründe des Abschieds sind noch unklar. Sander selbst sagte: «Ich hätte gerne weitergemacht.»

Die Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, Ute Thienel, teilte schriftlich mit, der Vertrag mit Sander laufe noch bis zum Ende der Saison 2012 - also bis einschließlich 2. September. Zudem werde «vertragsgemäß» über einen neuen Vertrag bis Mittwoch kommender Woche entschieden.

Seit 2007 verkörpert der in Istanbul geborene Schauspieler den Apachen. «Wenn man mich wieder als Winnetou oder Regisseur engagieren möchte, mache ich das gerne», sagte Sander. Der 43-Jährige trat vor fünf Jahren in die Fußstapfen der Segeberger Winnetou-Darsteller Pierre Brice und Gojko Mitic. Pierre Brice war zuvor schon auf der Leinwand ein Star in der Indianer-Rolle gewesen, unter anderem mit Uschi Glas als Halbblut Apanatschi. Mitic war als DEFA-Star der bekannteste Indianer-Darsteller der DDR.

Sander war vor der Winnetou-Zeit mit der TV-Serie «Sinan Toprak» bekanntgeworden und ermittelte zuletzt als Kommissar Mehmet Özakin bei der «Mordkommission Istanbul». Der Familienvater war bei seinem ersten Auftritt 2007 mit lautem Gekreische weiblicher Fans begrüßt worden. In diesem Jahr steht er in dem Stück «Winnetou II» auf der Bühne am Kalkberg, die in diesem Jahr ihren zehnmillionsten Besucher empfing. Neben ihm ist Dunja Rajter in der Rolle der Voodoo-Priesterin Marie Laveau zu sehen. Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi gibt den Barbesitzer Massa Bob. Seit 60 Jahren liefern sich Helden und Schurken in Bad Segeberg ihre Schlacht.

Seine schönste Erinnerung an die Zeit als Winnetou seien «die großen Augen der Kinder, wie sie gespannt das Stück anschauen», sagte Sander. Es sei eine große Ehre gewesen, die Rolle zu spielen.