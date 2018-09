Pointe-à-Pitre/Paris (dpa) - Der französische Sänger Johnny Hallyday ist aus dem Krankenhaus auf der französischen Karibikinsel Guadeloupe entlassen worden. Das teilte die Klinik am Montagabend in Pointe-à-Pitre mit.

Zunächst war von Herzproblemen des 69-Jährigen die Rede gewesen, später hieß es, es handele sich um eine «anhaltenden Bronchitis». Der Zustand von Hallyday sei stabil, ein stationärer Aufenthalt in der Klinik nicht mehr nötig. Sein Sohn David verkündete über den Internetdienst Twitter, die neuen Nachrichten seien «beruhigend». Hallyday solle sich nun medizinischen Untersuchungen in einer Klink auf der Nachbarinsel Martinique unterziehen, hieß es.

Der Rock- und Schlagersänger Hallyday wird in Frankreich generationsübergreifend angehimmelt. Wie sein Vorbild Elvis Presley, leistete Hallyday seinen Wehrdienst in Deutschland ab und nahm dort seine erfolgreichsten Rock'n'Roll-Platten auf. In Frankreich bekannt sind Songs wie «Tennessee», «Oh, ma jolie Sarah» oder «Je t'aime».