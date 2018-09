New York (dpa) - Hollywood-Schauspieler Shia LaBeouf (26) hatte eine gute Vorbereitung auf seinen neuen Film «Lawless».

«Mein Dad hat immer Cowboy-Filme mit mir geschaut. Und wenn ein Cowboy etwas Tolles oder Ergreifendes sagte, dann stoppte mein Vater den Film, spulte zurück und ließ es noch mal laufen. (Er sagte) 'Hast du das verstanden? Okay.' Dann sahen wir den Rest des Films», sagte LaBeouf der Tageszeitung «USA Today». So habe er während seiner ganzen Kindheit Cowboy-Filme gesehen.

In seinem neuen Film «Lawless» spielt der «Transformers»-Star einen Gangster zur Zeit der Prohibition. Der Streifen des australischen Regisseurs John Hillcoat, der in seinem Drama Gangster- und Westernelemente mischt, hatte seine Premiere im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes und läuft an diesem Mittwoch in den US-Kinos an.