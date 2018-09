Frankfurt/Main (dpa) - Passagieren der Lufthansa drohen in den nächsten Wochen Streiks der Flugbegleiter. Wann es genau losgeht, wollte die Gewerkschaft UFO nicht sagen. Man werde ohne lange Vorwarnungen in den nächsten Wochen im Inland zeitlich und punktuell zu Streiks aufrufen. Die rund 19 000 Stewardessen und Stewards haben bis auf kleinere Aktionen bisher noch nie gestreikt. In der Nacht waren langwierige Verhandlungen gescheitert. Absofort geht es nur noch um mehr Geld und nicht mehr darum, Leiharbeit zu verhindern.

