Straßburg (dpa) - Die Tochter der ehemaligen ukrainischen Regierungschefin Julia Timoschenko hofft auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) noch vor den Wahlen in der Ukraine Ende Oktober. «Hier besteht die einzige Chance auf Gerechtigkeit für meine Mutter», sagte Jewgenija Timoschenko am Dienstag in Straßburg. Dort beginnt am Nachmittag die mündliche Verhandlung über die Menschenrechtsbeschwerde Timoschenkos.

Timoschenko war im Oktober 2011 nach einem umstrittenen Prozess zu sieben Jahren Straflager und umgerechnet 137 Millionen Euro Schadenersatz verurteilt worden. Sie habe als Ministerpräsidentin eigenmächtig ein für die Ukraine nachteiliges Abkommen über Gaslieferungen mit Russland geschlossen, hieß die Begründung. Timoschenkos Partei hatte die Inhaftierte demonstrativ als Spitzenkandidatin für die Wahl am 28. Oktober nominiert. Wegen der Haft darf sie jedoch nicht antreten.

Timoschenkos Anwälte machen geltend, dass das Strafverfahren politisch motiviert sei. Sie beanstanden ferner die Haftbedingungen und eine unzureichende medizinische Versorgung. Die Straßburger Richter haben dem Fall Vorrang eingeräumt. Dennoch kann es bis zu einer Entscheidung mehrere Monate dauern.

