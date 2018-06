Sporthilfe erhöht Prämien für Paralympics-Teilnehmer

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Sporthilfe und der Deutsche Behindertensportverband (DBS) haben die Medaillenprämien für die deutschen Behindertensportler bei den Paralympics angehoben. Für eine Goldmedaille bei den Paralympics erhalten die deutschen Athleten künftig 7500 statt wie bislang 4500 Euro. Für Silber und Bronze werden 5000 bzw. 3000 statt 3000 und 1500 Euro ausgeschüttet. Dies gab DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher am Dienstag bekannt.

Bayern-Finanzchef Hopfner will Ende des Jahres Schluss machen

München (dpa) - Bayern-Finanzchef Karl Hopfner will sich zum Jahresende aus dem Vorstand des Münchner Rekordmeisters zurückziehen. Es sei «beschlossen», dass am 31. Dezember im operativen Bereich Schluss für ihn sei, sagte Hopfner der «Bild»-Zeitung (Dienstag). «Ich habe in der Vergangenheit gesundheitliche Hinweise bekommen und die sollte man nicht ignorieren», erklärte Wirtschaftsfachmann Hopfner, der am Dienstag seinen 60. Geburtstag feierte.

St. Paulis Gonther fällt lange aus: Erneute Verletzung am Kreuzband

Hamburg (dpa) - Fußball-Profi Sören Gonther vom FC St. Pauli bleibt vom Pech verfolgt. Der gerade erst von einem Kreuzbandriss genesene Abwehrspieler zog sich im Training am Dienstag erneut eine schwere Verletzung im linken Knie zu und wird dem Zweitligisten wohl erst in der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen. «Das Kreuzband ist angerissen», berichtete der im Juli vom SC Paderborn nach Hamburg gekommene Manndecker. Da der FC St. Pauli bereits mehrere verletzte Akteure beklagt, ist damit zu rechnen, dass sich der Kiez-Club bis zum Transferschluss am Freitagabend noch um eine Verstärkung bemüht.

Polizei untersucht Vorfall bei BVB-Spiel - Verdächtiger ermittelt

Dortmund (dpa) - Die Dortmunder Polizei hat Ermittlungen gegen einen Mann aufgenommen, der beim Bundesliga-Auftaktspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen ein Banner mit einem rechtsextremen Schriftzug ausgerollt haben soll. Im Internet kursieren bereits Bilder, auf dem das Transparent mit der Aufschrift «Solidarität mit dem NWDO» (Nationaler Widerstand Dortmund) in einem Block der Südtribüne zu sehen ist. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizeiangaben vom Dienstag um einen 27 Jahre alten Dortmunder, der dem Staatsschutz als Rechtsextremist bekannt und schon mehrfach im Zusammenhang mit Fußballspielen aufgefallen ist.

Zuschauerausschluss für PAOK Saloniki und Rapid Wien - Sperre droht

Athen (dpa) - Nach den schweren Ausschreitungen im Playoff- Hinspiel der Europa League zwischen PAOK Saloniki und Rapid Wien hat die Europäische Fußball-Union UEFA beide Clubs mit Geisterspielen und Geldbußen bestraft. Der griechische Verein muss drei Heimpartien ohne Zuschauer bestreiten und 150 000 Euro zahlen, die Österreicher kamen mit einem Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit davon. Zudem wurde Rapid zu einer Strafe von 75 000 Euro verurteilt. Dies entschied die Kontroll- und Disziplinarkammer der UEFA, wie am Dienstag bekannt wurde. Sollte es erneut zu ähnlichen Vorfällen wie vergangene Woche kommen, droht beiden Clubs auch der Bann aus einem internationalen Wettbewerb, für den sie sich in den kommenden fünf Jahren qualifizieren.