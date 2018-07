Karlsruhe (dpa) - Fluggäste, die nach einem Umsteige-Stopp nicht weiterfliegen dürfen weil ihr Gepäck noch nicht umgeladen ist, bekommen eine Ausgleichszahlung von der Airline. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Dienstag entschieden (Az. X ZR 128/11).

Er gab damit einem Mann recht, der von München über Amsterdam nach Curacao in der Karibik fliegen wollte. Bereits am Startflughafen in Deutschland bekam er die Bordkarten für beide Flüge. Dann hatte der Zubringerflug Verspätung, das Gepäck konnte nicht rechtzeitig in das andere Flugzeug verladen werden. Aus Sicherheitsgründen dürften Passagier und Gepäck nicht getrennt voneinander befördert werden, argumentierte die Airline und ließ den Kläger nicht einsteigen. Er konnte erst am Tag danach weiterfliegen.

Nach der Europäischen Fluggastrechteverordnung bekommen Fluggäste grundsätzlich pauschal bis zu 600 Euro von der Airline, wenn ihnen gegen ihren Willen die Beförderung verweigert wird. Dieser Anspruch verfällt jedoch, wenn der Passagier nicht während der Boardingzeit mit seinem Gepäck am Gate ist.

Die Richter urteilten jetzt: Der Reisende muss nur am Ausgangsflughafen pünktlich mit seinem Gepäck erscheinen, wenn er schon dort für Zubringerflug und Anschlussflug abgefertigt wird. «Bei einer solchen Verfahrensweise ist es nicht mehr erforderlich, dass die Reisenden 45 Minuten vor Abflug des Anschlussfluges noch einmal einchecken», heißt es in der Urteilsbegründung. Es reiche aus, dass der Fluggast vor dem Ende des Boardingvorgangs am Gate erscheint.

Nach Auffassung der Richter ist es kein Sicherheitsrisiko, wenn Passagier und Gepäck in verschiedenen Flugzeugen befördert werden. Ein Risiko bestehe nur, wenn der Reisende darauf Einfluss hätte, dass sein Gepäck in einer anderen Maschine fliegt.

Schon in der mündlichen Verhandlung hatte der Anwalt des Klägers argumentiert, es sei eine «Alltagssituation, dass das Gepäck ohne den Passagier reist». Fluggäste dürften nicht zum Sicherheitsrisiko erklärt werden.