Berlin (dpa) - Die jahrelange Doping-Affäre um Telekom- und T-Mobile-Ärzte ist noch immer nicht ausgestanden. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat gegen den Mediziner Andreas Schmid einen Strafbefehl wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz beantragt.

Das betätigte Oberstaatsanwalt Wolfgang Maier der Nachrichtenagentur dpa. «Wir haben zwar die Ermittlungen gegen die früheren Teamärzte Lothar Heinrich und Schmid eingestellt. Im Falle Schmid allerdings bis auf einen Punkt. Wir sind überzeugt, dass er in fünf Fällen EPO verabreicht hat», sagte Maier.

Der Jurist wollte allerdings nicht die Namen der EPO-Empfänger, wahrscheinlich Radprofis des einstigen Vorzeige-Radteams, nennen. Die Ermittlungen gegen die früheren sportlichen Leiter Rudy Pevenage und Mario Kummer sowie den Teammanager Olaf Ludwig wurden ebenfalls eingestellt.

Wenn das Gericht dem Strafbefehl über die Zahlung von drei Monatsgehältern stattgibt, wovon Maier ausgeht, kann Schmid Widerspruch einlegen. «Wenn er den Strafbefehl akzeptiert, ist er vorbestraft, wenn nicht, kommt es zu einer Verhandlung», erklärte Maier weiter. Der Oberstaatsanwalt bestätigte außerdem die offizielle Anfrage der Nationalen Anti-Doping-Agentur NADA nach den Ermittlungsakten: «Es sind 15 bis 20 Ordner».

Schmid und Heinrich hatten zugegeben, als Teamärzte Radprofis des früheren Bonner Rennstalls mit Jan Ullrich an der Spitze gedopt zu haben. Wegen Verjährung und weil es nach Auffassung der Staatsanwaltschaft keine Geschädigten gab, hatte sie die Verfahren gegen die Mediziner - bis auf den anhängigen Strafbefehl - aber eingestellt. Gleichzeitig stellte Maier klar: «Doping hat ohne Frage stattgefunden».

In diesem Zusammenhang war auch der Name des Tour-de-France-Zweiten von 2004, Andreas Klöden, gefallen. Laut Staatsanwaltschaft soll der bei RadioShack-Nissan beschäftigte Profi während der laufenden Tour 2006 in Freiburg in der Uni-Klinik unter der Regie von Heinrich und Schmid Blutdoping vorgenommen haben. Klöden hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Dafür interessiert sich jetzt die NADA, die auf die Akten aus Freiburg wartet, wie am Dienstag eine Sprecherin bestätigte. Auch die Bundesärztekammer hat laut Maier Akteneinsicht gefordert.

Dem Wahl-Schweizer Klöden könnten in seinem Heimatland ähnlich wie Lance Armstrong durch die US-Anti-Doping-Behörde USADA Sanktionen drohen. Die USADA hatte dem siebenfachen Toursieger in der Vorwoche alle Siege seit 1998, also auch seine Erfolge in Frankreich, gestrichen und den 40-Jährigen lebenslang gesperrt.