Köln (SID) - Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel hat der VfB Stuttgart beste Aussichten auf das Erreichen der Gruppenphase der Europa League. Doch Trainer Bruno Labbadia und seine Spieler wollen sich vor dem Rückspiel bei Dynamo Moskau, das wieder mit dem ehemaligen Stuttgarter Kevin Kuranyi antritt, ihrer Sache nicht zu sicher sein. Um 18.00 Uhr beginnt die Partie.

Nach dem Ruhetag am Montag müssen die Fahrer bei der Vuelta wieder in die Pedale treten. Die 10. Etappe führt das Fahrerfeld um den Gesamtführenden Spanier Joaquín Rodríguez über flache 164,4 Kilometer von Ponteareas nach Sanxenxo.

Die Siegesserie des deutschen Meisters THW Kiel ist auch beim ersten Spiel der Klub-WM in Doha/Katar nicht gerissen. In der zweiten Partie tritt der Titelverteidiger gegen den australischen Vertreter Sydney University HC an. Ab 15.00 Uhr wollen die Zebras ihre beeindruckende Serie mit dem nächsten Sieg fortsetzen.