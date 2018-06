New York (dpa) - Angelique Kerber ist bei den US Open als erste deutsche Tennisspielerin in die zweite Runde eingezogen. Die Vorjahres-Halbfinalistin aus Kiel gewann 6:2, 6:0 gegen die Britin Anne Keothavong. Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres trifft die Weltranglistensechste nun auf Venus Williams oder Bethanie Mattek-Sands. Vor Kerber waren Mona Barthel, Andrea Petkovic, Sabine Lisicki und Julia Görges schon in der ersten Runde gescheitert.

