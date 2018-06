New York (dpa) - Angelique Kerber hat bei den US Open die Pleitenserie durchbrochen. Die Vorjahres-Halbfinalistin aus Kiel ließ der Britin Anne Keothavong beim 6:2, 6:0 keine Chance und erreichte als erste deutsche Tennisspielerin die zweite Runde.

Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres trifft die 24 Jahre alte Weltranglistensechste nach ihrer 54-minütigen Kurzschicht nun auf Venus Williams oder Bethanie Mattek-Sands (beide USA).

Vor Kerber waren Mona Barthel, Andrea Petkovic, Sabine Lisicki und Julia Görges bei der mit 25,526 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in New York schon in der ersten Runde gescheitert. Barthel musste sich nach starkem Beginn und großem Kampf der Serbin Bojana Jovanovski nach 2:45 Stunden Spielzeit mit 6:4, 5:7, 2:6 geschlagen geben.

Nach den vier zum Teil unerwarteten und unnötigen Pleiten ihrer Teamkolleginnen absolvierte Kerber ihre Pflichtaufgabe bei schwül-heißem Wetter souverän und ohne zu viel Kraft zu vergeuden. Von Nervosität bei der Rückkehr an die Stätte ihres sensationellen Halbfinal-Einzugs vor einem Jahr war nichts zu spüren. Geduldig schrieb sie nach ihrem erfolgreich absolvierten Kurzauftritt auf Court 17 Autogramme und posierte für Fotos.