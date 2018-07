Tampa (dpa) - Mit Mitt Romney an ihrer Spitze wollen die US-Republikaner die Wahlschlacht um das Weiße Haus gewinnen. Am Dienstagabend sollten über 2000 Delegierte den 65 Jahre alten Ex-Gouverneur auch offiziell zum Gegenkandidaten von Amtsinhaber Barack Obama für die Präsidentenwahl küren.

Der Ausgang der Wahl am 6. November ist völlig offen. Das monatelang minuziös geplante Parteitagsspektakel in Tampa (Florida) wurde vom Hurrikan «Isaac» durcheinandergewirbelt. «Isaac» verdrängte Romney und die Republikaner streckenweise als Top-Thema aus den TV-Nachrichten.

Nachdem der Parteitag bereits einen Tag später begonnen hatte, schloss die Parteiführung weitere Änderungen nicht aus. Der Wirbelsturm wurde am Dienstag zu einem Hurrikan hochgestuft. Nach bisherigen Berechnungen der Meteorologen könnte er im Bundesstaat Louisiana mit voller Wucht auf die Küste treffen. Am Mittwoch vor sieben Jahren hatte Hurrikan «Katrina» an gleicher Stelle Tod und Verwüstung nach New Orleans gebracht. Kommentatoren meinen, bei einer erneuten Katastrophe könne das Parteitagsspektakel nicht einfach weitergehen.

Unklar war, ob Romney bereits am Dienstag auf dem Parteitag auftreten würde. Seine große Nominierungsrede hält er erst zum Abschluss am Donnerstag. Hinter Romney liegen 15 Monate parteiinterner Wahlkampf. Der Republikaner hatte Anfang Juni 2011 erklärt, dass er sich um das Präsidentenamt bewirbt.

Rund zehn Wochen vor den Präsidentenwahlen markieren die Parteitage den Beginn der heißen Wahlkampfphase. Obamas Demokraten halten ihr Treffen bereits kommende Woche in Charlotte (Bundesstaat North Carolina) ab.

Nach Umfragen liefern sich Romney und Obama weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die großen Themen des Wahlkampfs sind die hohe Arbeitslosigkeit und die flaue Konjunktur in den USA.

Für Romney, der vor seiner Zeit als Gouverneur von Massachusetts in der Wirtschaft Millionen verdiente, kommt es in Tampa vor allem darauf an, sein Image zu verbessern. Parteitagsstrategen haben daher eigens seine Ehefrau Ann auf die Redeliste gesetzt. Sie soll am Dienstagabend (ab 0400 MESZ) Romney als liebenswerten, sympathischen Menschen sowie als guten Ehemann und liebevollen Vater von fünf Kindern präsentieren. In der Öffentlichkeit wirkt Romney eher als kühler Erfolgsmensch, der im Umgang mit einfachen Leuten immer etwas hölzern wirkt.

Außerdem hat Romney die Aufgabe, die verschiedenen Flügel der Partei zu versöhnen und zu vereinen. So steht etwa die populistische Tea-Party-Bewegung noch immer nicht völlig geschlossen hinter Romney. Doch vor allem im Lager des Radikalliberalen Ron Paul, der bei den Vorwahlen ausgeschieden war, wurde am Rande des Parteitags offene Unzufriedenheit geäußert. Die Parteiführung wolle die Ron-Paul-Fraktion ausgrenzen, sagte mehrere Anhänger zur Nachrichtenagentur dpa.

Website des Parteitags

Website von Mitt Romney

National Hurrican Center

accuweather