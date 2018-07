Washington (dpa) - Tropensturm «Isaac» wächst auf seinem Weg zur US-Südküste zum Hurrikan heran. Mit Windböen von bis zu 110 Kilometern in der Stunde bewegt sich der Sturm langsam auf das Mündungsgebiet des Mississippi zu. Es wird damit gerechnet, dass «Isaac» noch im Laufe des Tages zu einem Hurrikan der Kategorie 1 anwächst. Am Abend oder morgen könnte er dann südlich von New Orleans auf Land treffen. Das würde mit dem siebten Jahrestag der Katastrophe durch Hurrikan «Katrina» zusammenfallen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.