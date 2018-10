Washington (dpa) - Tropensturm «Isaac» wächst auf seinem Weg zur US-Südküste zum Hurrikan heran. Mit Windböen von bis zu 110 Kilometern in der Stunde bewege er sich langsam auf das Mündungsgebiet des Mississippi zu, teilte das Hurrikanzentrum in Miami mit.

Es wird damit gerechnet, dass «Isaac» noch im Laufe des Tages zu einem Hurrikan der Kategorie 1 anwächst. Am Abend (Ortszeit) oder Mittwochmorgen könnte er dann südlich von New Orleans auf Land treffen, berichtete der Nachrichtensender CNN. Dies würde mit dem siebten Jahrestag der Katastrophe durch Hurrikan «Katrina» zusammenfallen.

Obwohl «Katrina» beim Aufprall am 29. August 2005 als Hurrikan der Stärke 3 deutlich heftiger war, als es «Isaac» werden dürfte, liefen die Vorbereitungen auf den Sturm auf Hochtouren. In Louisiana und Mississippi, die wie auch Alabama auf der Route von «Isaac» liegen, ließen die Behörden niedrig gelegene Küstenstriche evakuieren. Die meisten Flughäfen in den bedrohten Gebieten schlossen, Einwohner deckten sich mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Versorgungsgütern ein. In New Orleans sei an vielen Tankstellen das Benzin ausverkauft, hieß es in Medienberichten. Vielerorts verbarrikadierten Einwohner ihre Fenster mit Brettern.

Im Gegensatz zu 2005 sei New Orleans aber gut gewappnet, betonte Bürgermeister Mitch Landrieu: «Dieser Sturm bringt uns nichts, was wir nicht in den Griff bekommen könnten.» Schließlich seien seit «Katrina» rund zehn Milliarden Dollar (fast acht Milliarden Euro) investiert worden, um das Deich- und Pumpsystem der Jazzmetropole zu modernisieren. So wurden für das Stadtgebiet selbst bislang auch keine Zwangsevakuierungen angeordnet, sondern lediglich für flache Küstenstriche jenseits der Deiche.

Vor sieben Jahren hatte «Katrina» der Stadt Tod und Verwüstung gebracht: 80 Prozent von New Orleans waren damals nach Dammbrüchen überflutet worden, 1800 Menschen starben.

Dennoch warnte der Bürgermeister ebenso wie die Gouverneure der betroffenen Staaten und der Katastrophenschutz davor, «Isaac» zu unterschätzen. Insbesondere in östlichen Küstenregionen gelten Flutwellen von über drei Metern und massive Überschwemmungen als möglich. Befürchtet wurden außerdem weit verbreitete Stromausfälle wegen heftigen Windes und sintflutartigen Regens. Die Unwetter könnten nach Angaben von Experten lange andauern, weil sich «Isaac» relativ langsam fortbewege - zuletzt mit etwa 19 Stundenkilometern - und zudem einen großen Umfang habe.

«Es ist ein sehr großer Sturm», betonte Alabamas Katastrophenschutz-Direktor Art Faulkner. «Sogar in 200 Meilen (rund 320 Kilometern) von seinem Zentrum entfernt kann es sehr gefährlich sein.»

In Washington ließ sich US-Präsident Barack Obama ständig auf dem Laufenden halten. Er unterzeichnete vorsorglich eine Notstandserklärung für Louisiana. Damit können Bundeshilfen schon bei den Vorbereitungen auf den Sturm in den Staat fließen. Die US-Behörde für Katastrophenmanagement (FEMA) koordinierte mit anderen Stellen Hilfsaktionen. Nach «Katrina» war die Behörde wegen zu langsamer Reaktion und schlechter Koordination unter schweren Beschuss geraten.

Hurrikanzentrum in Miami zu «Isaac»