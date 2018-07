Washington (dpa) - «Isaac» ist auf seinem Zug über den Golf von Mexiko zum Hurrikan der Kategorie 1 erstarkt. Wie das Hurrikan-Zentrum am Dienstag in Miami mitteilte, erreichte er Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern in der Stunde. «Isaac» steuert derzeit auf Louisiana mit der Metropole New Orleans zu.

Auch Mississippi und Alabama bereiten sich auf einen möglichen Aufprall vor. Meteorologen erwarten, dass der Sturm am Dienstagabend oder Mittwochmorgen (Ortszeit) das US-Festland erreicht.

Hurrikanzentrum in Miami zu «Isaac»

Hintergrundinformationen zu Hurrikans