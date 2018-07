Offenbach (dpa) - Heute ist es im Osten vielerorts den ganzen Tag sonnig. Im Westen und Südwesten ist es im Tagesverlauf teils auch wolkig mit einem geringen Schauer- und Gewitterrisiko.

Die Temperaturen steigen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes weiter an und erreichen zwischen 19 Grad an der Küste und bis zu 27 Grad am Ober- und Hochrhein.

Der Wind weht schwach aus südlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch sind örtlich Schauer- und Gewitter möglich. Bei schwachem südlichem oder südwestlichem Wind liegen die Tiefstwerte bei 16 bis 10 Grad.