Berlin (dpa) - Die Verbraucher sollen künftig die Zusatzkosten für Anschlussprobleme der Windparks auf See über den Strompreis mitbezahlen. Das hat das Kabinett beschlossen. So sollen die Bürger Schadenersatzzahlungen für Probleme bei der Netzanbindung über eine Haftungsumlage mittragen. Die Belastungen sollen auf 0,25 Cent je Kilowattstunde gedeckelt werden. Für einen Durchschnittshaushalt wären das nicht mehr als neun Euro pro Jahr. Die Regierung will damit für eine Beschleunigung der Anschlüsse sorgen.

