Köln (SID) - Arminia Bielefeld hat seine Erfolgsserie in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt und die Tabellenführung zurückerobert. Die weiter ungeschlagenen Ostwestfalen feierten beim 1:0 (0:0) gegen Aufsteiger Stuttgarter Kickers den sechsten Pflichtspielsieg in Folge und lösten mit 17 Punkten den VfL Osnabrück wieder als Nummer eins ab.

Auf den dritten Platz schob sich am siebten Spieltag Preußen Münster dank des 2:0 (1:0) beim Neuling Hallescher FC vor. Im Vorderfeld setzte sich auch der VfB Stuttgart II mit einem 2:1 (2:1) gegen den SV Babelsberg 03 als Fünfter fest. Überhaupt nicht in Schwung kommt dagegen Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock. Nach dem 0:2 (0:1) bei Wacker Burghausen und mittlerweile fünf Pflichtspielen in Serie ohne Sieg beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz bereits sechs Punkte. Nur ein Zähler trennt Darmstadt 98 nach dem 1:1 (1:0) beim SV Wehen Wiesbaden von einem Abstiegsplatz.

In Bielefeld erzielte Fabian Klos in der 52. Minute das entscheidende Tor. Für Münster war Pokalheld Matthew Taylor, beim 4:2 nach Verlängerung gegen Werder Bremen dreimal erfolgreich, erneut mit einem verwandelten Foulelfmeter (36.) der Matchwinner. Den Schlusspunkt setzte Amaury Bischoff (90.).