Rostock (SID) - Dem Fußball-Drittligisten Hansa Rostock droht eine Führungskrise. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, lehnte der Aufsichtsrat den Vorschlag des Vorstandsvorsitzenden Bernd Hofmann für einen Nachfolger des zurückgetretenen Sportvorstands und Managers Stefan Beinlich ab.

Sollte das Kontrollgremium des Zweitliga-Absteigers auch dem zweiten Vorschlag nicht zustimmen, endet nach der Satzung des Vereins automatisch Hofmanns Amtszeit. Binnen zwei Wochen muss der 43-Jährige einen weiteren Kandidaten präsentieren.

Der ehemalige Hansa-Profi Beinlich hatte Anfang Juni nach zweijähriger Amtszeit und dem Abstieg aus der 2. Liga seinen Rücktritt erklärt. Derzeit übernimmt Trainer Wolfgang Wolf die Tätigkeiten in Personalunion.

Auch sportlich läuft es bisher in der 3. Liga für Hansa nicht rund. Nach sechs Spieltagen liegt das Team nur im Tabellenmittelfeld. Am Mittwochabend trat das Team bei Wacker Burghausen an.