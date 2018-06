Rio de Janeiro (dpa) - FIFA-Generalsekretär Jérôme Valcke hat zum Auftakt eines dreitägigen Besuches in Brasilien die Vorbereitungen auf die Fußball-WM 2014 in der Regenwald-Region gelobt.

«Wir haben überhaupt keine Probleme gesehen», sagte Valcke auf der Baustelle der Arena da Amazônia in Manaus. Auch Brasiliens früherer Weltstar Ronaldo, der als Mitglied des Verwaltungsrats des lokalen Organisationskomitees (COL) dabei war, sprach von sehr guten Fortschritten. «Wir sind fest davon überzeugt, dass alles rechtzeitig fertig wird», erklärte Ronaldo.

Der Bau des neuen Stadions in Manaus mit einer Kapazität von 42 400 Plätzen soll umgerechnet rund 210 Millionen Euro kosten und im Juni 2013 abgeschlossen werden. Wenn die Arbeiten mit unvermindertem Tempo voranschritten, müsse man sich keine Sorgen machen, versicherte Valcke. Am Mittwoch wollte der Generalsekretär des Fußball-Weltverbandes den Stand des Neubaus der Arena Pantanal in Cuiaba im zentralbrasilianischen Bundesstaat Mato Grosso in Augenschein nehmen. Am Donnerstag steht zum Abschluss ein Treffen mit dem lokalen Organisationskomitee in Rio de Janeiro auf dem Programm.

Um Valcke hatte es vor knapp sechs Monaten in Brasilien heftige Diskussionen gegeben. Der FIFA-Topfunktionär hatte Anfang März aus Verärgerung über den schleppenden Verlauf der WM-Vorbereitungen gesagt, die Organisatoren bräuchten einen «Tritt in den Hintern». Der Streit habe zur Beschleunigung der Vorbereitungen geführt, sagte der Franzose nun der Zeitung «Folha de São Paulo» (Mittwoch-Ausgabe).

