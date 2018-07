Caracas (SID) - Mittelfeldspieler Juan Arango von Borussia Mönchengladbach steht nun doch im Aufgebot der venezolanischen Fußball-Nationalmannschaft für die beiden anstehenden Spiele in der südamerikanischen WM-Qualifikation in Peru (8. September) und gegen Paraguay (12. September). Venezuelas Nationaltrainer Cesar Farias hatte zuvor eine Nominierung Arangos wegen des Fernbleibens beim Testspiel am 15. August in Japan (1:1) öffentlich in Frage gestellt.

Nicht im Kader stehen dagegen der verletzte Tomas Rincon vom Hamburger SV sowie Yohandry Orozco vom VfL Wolfsburg, der gegen Japan noch zu einem Kurzeinsatz gekommen war.

Venezuela liegt mit acht Punkten aus sechs Spielen auf Rang fünf der Tabelle der südamerikanischen WM-Qualifikation. Die ersten vier Teams qualifizieren sich direkt für die WM 2014 in Brasilien, der Fünftplatzierte muss in die Relegation. Venezuela hat sich bislang noch nie für ein WM-Turnier qualifiziert.