Berlin (dpa) - Suchmaschinen wie Google sollen in Deutschland für die Bereitstellung von Presseartikeln im Netz Lizenzgebühren an die Verlage zahlen. Das sieht das neue Leistungsschutzrecht vor, das vom Bundeskabinett verabschiedet wurde und nun in den Bundestag kommt. Google sprach von einem «schwarzen Tag» für das Internet in Deutschland. Das geplante Gesetz treffe jeden Internetnutzer, sagte Sprecher Kay Oberbeck. Regierungssprecher Steffen Seibert wies darauf hin, dass Blogger und andere private Nutzer nichts zahlen müssen.

