Frankfurt/Main (dpa) - Die Lufthansa und ihre Passagiere bleiben noch von Streiks des Kabinenpersonals verschont. Das sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft Ufo, Nicoley Baublies, in der ARD. Erste Streiks sollen in den nächsten Tagen beginnen und mit ein paar Stunden Vorlauf angekündigt werden. Im Falle eines Streiks sollen die Ufo-Mitglieder per Mail und SMS zu den einzelnen Aktionen aufgerufen werden. Die Gewerkschaft hat nach eigenen Angaben mehr als die Hälfte der Flugbegleiter organisiert.

