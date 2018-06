Frankfurt/Main (dpa) - Die Lufthansa und ihre Passagiere müssen sich frühestens von Donnerstag an auf Streiks des Kabinenpersonals einstellen. Das kündigte der Vorsitzende der Gewerkschaft Ufo, Nicoley Baublies, am Mittwochmorgen im ARD-Morgenmagazin an.

Am Mittwoch wird es nach seinen Worten keinen Ausstand geben. Bei der Lufthansa hieß es am Morgen: «Wir gehen ganz normal in den Tag.»

Baublies kündigte für «die nächsten Tage» mehrstündige Streikaktionen an, die jeweils «mit ein paar Stunden Vorlauf» über die Medien und die Lufthansa angekündigt werden sollen. Die Gewerkschaft hat nach eigenen Angaben mehr als die Hälfte der Flugbegleiter organisiert.

In der Nacht zum Dienstag waren langwierige, am Donnerstag vergangener Woche begonnene Verhandlungen gescheitert. UFO hatte neben fünf Prozent höheren Entgelten unter anderem das Ende der Leiharbeit an Bord von Lufthansa-Maschinen verlangt. Die Verhandlungspartner wiesen sich gegenseitig die Verantwortung für das Scheitern zu.