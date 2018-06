VfB Stuttgart in Gruppenphase der Europa League - 1:1 in Moskau

Moskau (dpa) - Vedad Ibisevic hat den VfB Stuttgart in die Gruppenphase der Europa League geschossen. Beim 1:1 (0:0) der Schwaben bei Dynamo Moskau am Dienstag im Qualifikations-Rückspiel war der Bosnier mit seinem Treffer in der 64. Minute einmal mehr der entscheidende Mann. Der Moskauer Ausgleich durch Alexander Kokorin (77.) war nur ein Schönheitsfehler. Schon beim 2:0-Erfolg im Hinspiel sechs Tage zuvor hatte der 28-jährige Ibisevic beide Tore erzielt. Durch den Erfolg gegen das Team ihres ehemaligen Stürmers Kevin Kuranyi dürfen sich die Stutgarter nun auf die Gruppen-Auslosung am Freitag in Monaco freuen.

Gladbach-Coach Favre: «Wir müssen alles probieren»

Kiew (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Lucien Favre geht nicht unbedingt davon aus, dass der Fußball-Bundesligist noch in die Gruppenphase der Champions League einzieht. «Wir müssen realistisch sein. Nach einem 1:3 zu Hause ist es sehr schwer, sich zu qualifizieren. Aber wir müssen alles probieren», sagte der Schweizer am Dienstag in Kiew. Bei Playoff-Gastgeber Dynamo muss die Borussia an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF/Sky) mindestens drei Tore erzielen, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren.

Petzschner und Kerber bei US Open weiter

New York (dpa) - Davis-Cup-Profi Philipp Petzschner hat bei den US Open die zweite Runde erreicht. Der 28-Jährige aus Bayreuth drehte am Dienstag nach 0:2-Satzrückstand noch die Partie gegen den französischen Tennisprofi Nicolas Mahut und gewann mit 1:6, 4:6, 6:4, 7:5, 7:6 (7:3). Bei dem mit 25,526 Millionen Dollar dotierten Grand-Slam-Turnier in New York trifft Petzschner nun auf den an Nummer elf gesetzten Spanier Nicolas Almagro. Angelique Kerber zog als erste deutsche Tennisspielerin in die zweite Runde ein. Die Vorjahres-Halbfinalistin aus Kiel gewann 6:2, 6:0 gegen die Britin Anne Keothavong. Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres trifft die Weltranglistensechste nun auf die zweimalige US-Open-Siegerin Venus Williams.

«Bild»: Martínez-Wechsel zum FC Bayern am Mittwoch perfekt

München (dpa) - Der Wechsel von Javier Martínez zum FC Bayern München soll nach Informationen der «Bild» (Mittwoch-Ausgabe) an diesem Mittwoch über die Bühne gehen. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler werde zum spanischen Fußball-Verband nach Madrid fahren und dort seinen Vertrag auflösen, berichtete die Zeitung vorab. Die Bayern hinterlegen laut Bericht dort gleichzeitig einen Scheck über 40 Millionen Euro. So hoch ist die Summe der festgeschriebenen Ablöse von Martinez im Vertrag mit Athletic Bilbao. Der bereits als nahezu perfekt vermeldete Transfer entwickelte sich zur Hängepartie und drohte an Fragen des spanischen Steuerrechts zu scheitern.

Favoriten in Gruppenphase der Champions League

Berlin (dpa) - Die Favoriten haben den Einzug in die Gruppenphase der Champions League geschafft. Der FC Malaga erreichte am Dienstagabend in den Playoffs als vierter Club aus der spanischen Primera Division ebenso die lukrative Vorrunde wie der RSC Anderlecht, Dinamo Zagreb und Weißrusslands Meister BATE Borissow. Der SC Braga aus Portugal setzte sich im Elfmeterschießen durch.

John Degenkolb holt vierten Etappensieg in Spanien

Sanxenxo (dpa) - Der Erfurter Radprofi John Degenkolb hat bei der Spanien-Rundfahrt seinen vierten Etappensieg gefeiert und das Grüne Sprintertrikot zurückerobert. Der 23-Jährige ließ der Konkurrenz auf der 10. Etappe nach 190 Kilometern einmal mehr im Massensprint keine Chance. Im Ziel von Sanxenxo triumphierte er unangefochten - mit vier hochgestreckten Fingern zeigte er seine Superserie an. Er verwies den Franzosen Nacer Bouhanni klar auf den zweiten Rang.

Aufsichtsrat stimmt zu: Jiracek-Wechsel zum HSV perfekt

Hamburg (dpa) - Der Wechsel des tschechischen Nationalspielers Petr Jiracek zum Hamburger SV ist endgültig perfekt. Der Aufsichtsrat des norddeutschen Fußball-Bundesligisten stimmte der Verpflichtung des 26 Jahre alten Mittelfeldakteurs für vier Jahre auf seiner Sitzung am Dienstagabend zu, teilte der HSV mit. Der klamme Club muss dem VfL Wolfsburg vier Millionen Euro Ablöse zahlen für Jiracek, der am Mittwochnachmittag erstmals mit seinem neuen Team trainieren soll.

Doping-Affäre: Ex-Telekom-Teamarzt Schmid akzeptiert Strafbefehl

Freiburg (dpa) - Der ehemalige Teamarzt der Radrennställe Telekom und T-Mobile, Andreas Schmid, akzeptiert einen Strafbefehl der Freiburger Staatsanwaltschaft wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Das sagte sein Rechtsanwalt Ferdinand Gillmeister am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa. «Mit diesem Strafbefehl ist Herr Schmid nicht vorbestraft. Das Verfahren ist folgenlos eingestellt», erklärte Gillmeister. Laut dem Freiburger Rechtsanwalt habe Schmid «eingeräumt, fünf Packungen Epo den Radprofis des früheren Rennstalls überlassen zu haben». Schmid stand im Zuge der Dopingaffäre beim ehemaligen deutschen Vorzeige-Radrennstall im Visier der Ermittler.

THW Kiel mit Torfestival beim zweiten Club-WM-Spiel in Doha

Doha (dpa) - Es war mehr eine Trainingseinheit als ein Spiel bei der Vereins-Weltmeisterschaft: Wie erwartet haben sich die Handballer des THW Kiel ihrer Aufgabe gegen die Studentenauswahl der Universität Sydney bei der Club-WM in Katar ohne Probleme entledigt. Einen Tag nach dem hartumkämpften 29:26-Auftaktsieg gegen die Gastgeber von Al-Sadd Doha gab es am Dienstag ein 40:13 (21:7) gegen den ozeanischen Clubchampion. Gudjon Valur Sigurdsson war mit sieben Toren bester THW-Torschütze