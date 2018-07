München (dpa) - Eine hoch explosive Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Abend nach erfolglosen Entschärfungsversuchen im Münchner Stadtteil Schwabing gesprengt worden. Dabei gingen viele Fenster zu Bruch, es entstanden kleinere Brände. Die Bombe hatte die Einsatzkräfte und Tausende Bürger mehr als 24 Stunden lang in Atem gehalten. Nachdem der Blindgänger nicht wie geplant entschärft werden konnte, wurde er am Abend von Spezialisten kontrolliert gesprengt. Die Detonation war kilometerweit zu hören, verletzt wurde laut Feuerwehr bei der ganzen Aktion niemand.

