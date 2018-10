Stralsund (dpa) - Bitterer Tag für die P+S-Werften in Mecklenburg-Vorpommern: Nach wochenlangem Bangen und Hoffen hat das Unternehmen am Mittwoch beim Amtsgericht Stralsund einen Insolvenzantrag für die beiden Schiffbaubetriebe in Stralsund und Wolgast gestellt.

Der Antrag wurde von Werftchef Rüdiger Fuchs eingereicht, wie Unternehmens- und Gerichtssprecher bestätigten. Fuchs kündigte am Vormittag an, dass die Arbeiten erst einmal weitergehen sollen. Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) bezeichnete die Insolvenz der P+S-Werften mit knapp 2000 Beschäftigten als schweren Schlag, drückte aber auch Hoffnung auf einen Neustart aus.

Es sei die Eigenverwaltung im Insolvenzverfahren beantragt worden, sagte der zweite P+S Geschäftsführer, Axel Schulz, der Deutschen Presse-Agentur dpa. Dabei kann das betroffene Unternehmen unter Aufsicht eines Sachwalters in einem gewissen Rahmen weiter über das Vermögen verfügen. Die Werft habe verschiedene Vorschläge für die Einsetzung eines Sachwalters vorgelegt, sagte Gerichtssprecher Dirk Simon. Eine Entscheidung darüber sollte es aber frühesten am Nachmittag, eventuell auch erst am Donnerstag geben.

Auf einer Pressekonferenz in Stralsund kündigte Werftchef Fuchs den Fortgang aller Arbeiten an. Bisher seien keine Aufträge storniert oder gekündigt worden, sagte er. Ziel sei es, so viele Schiffe wie möglich weiterzubauen. Bisher sei allerdings auch noch keine außergerichtliche Einigung über laufende Aufträge erzielt worden, so Fuchs.

«Die Kollegen und Kolleginnen können Spezialschiffe bauen, wenn man sie nicht überfordert», betonte der Fuchs, der erst seit drei Wochen an der Spitze der Werften steht. Er hatte zuvor kritisiert, die Volkswerft in Stralsund habe sich auf dem Weg zum Spezialschiffbauer mit zu vielen Neukonstruktionen in zu kurzer Zeit übernommen.

Ob er auch weiterhin an der Spitze der Geschäftsführung stehen wird, machte Fuchs von der Entscheidung des Amtsgerichtes abhängig. «Wir warten auf den Beschluss», sagte Fuchs.

Unterdessen haben sich im Landtag Regierung und Opposition einen Schlagabtausch über die politische Verantwortung für die neuerliche Werftenpleite geliefert. Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) versicherten, dass das Land weiterhin alles rechtlich Mögliche und wirtschaftlich Vertretbare tun werde, um beide Werftenstandorte zu erhalten. Sellering warnte vor einer «politischen Schlammschlacht».

Nach dem Insolvenzantrag erwarteten die Werftarbeiter und deren Familien «zu Recht, dass ihr Schicksal nicht zum Spielball kleinlicher parteitaktischer Manöver wird». Er rief Linke und Grüne auf, bei der Suche nach einem Neuanfang mitzuhelfen.

Nach Ansicht von Linksfraktionschef Helmut Holter hat die Regierung mit dem kurzfristigen Stopp der staatlichen Rettungshilfen die Insolvenz leichtfertig in Kauf genommen. «Wenn ich zu entscheiden gehabt hätte zwischen Millionen und Menschen, ich hätte mich für die Menschen entschieden», sagte Holter. Mit der Zahlung einer weiteren Tranche der 152 Millionen Euro staatlich verbürgter Kredite hätte Zeit für die Entwicklung eines neuen Rettungskonzeptes gewonnen werden können.

Land und Bund hatten die Auszahlung der staatlichen Rettungsbeihilfen gestoppt, nachdem deutlich wurde, dass die Werftensanierung teurer wird und die 152,4 Millionen Euro Staatshilfe nur bis Jahresende reichen.

Fuchs hatte nach dem Stopp der staatlichen Rettungsbeihilfe versucht, Kunden und Lieferanten von seinem Zukunftskonzept für die beiden Schiffbaubetriebe in Wolgast und Stralsund zu überzeugen. Mit dem Hauptkunden Scandlines, dessen Fähren weiter wegen bislang ungelöster Bauprobleme am Ausrüstungskai liegen, war P+S zu keiner Einigung gekommen.

Der Zeitdruck war groß, vor allem weil Ende dieser Woche die Löhne der Werftarbeiter sowie Sozialabgaben fällig sind - Medienberichten zufolge sieben Millionen Euro. Für August sollen Löhne und Gehälter der Beschäftigten laut Fuchs bereits aus dem staatlichen Insolvenzgeld gezahlt werden.