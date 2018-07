München (SID) - Die Basketballer von Bayern München treffen beim hochklassig besetzten Leagues Cup im Halbfinale auf den russischen Meister ZSKA Moskau. Im zweiten Spiel kommt es zum Duell zwischen Zalgiris Kaunas (Litauen) und Besiktas Istanbul (Türkei). Die Halbfinalspiele werden am 22. September in der Münchner Arena ausgetragen, das Endspiel und das kleine Finale finden am 23. September statt.

Das Turnier dient den Klubs zur Vorbereitung auf die neue Saison. Die Bayern bekommen es zum Bundesliga-Auftakt am 3. Oktober (16.35 Uhr/Sport1) mit den EWE Baskets Oldenburg zu tun. Im Europapokal tritt München nicht an.