Köln (SID) - Vor einer ganz schwierigen Mission steht Borussia Mönchengladbach in der Ukraine. Im Play-off-Rückspiel wollen die Fohlen bei Dynamo Kiew doch noch den Einzug in die Gruppenphase der Champions League schaffen. Nach der bitteren 1:3-Niederlage im Hinspiel braucht die Mannschaft von Lucien Favre allerdings mindestens drei Tore. Anstoß in Kiew ist um 20.45 Uhr.

In New York gehen die US Open in ihren dritten Tag, vier deutsche Männer sind am Start. Philipp Kohlschreiber bekommt es mit Michael Llodra aus Frankreich zu tun, Tommy Haas spielt gegen den Letten Ernests Gulbis. Zudem trifft Tobias Kamke auf Lleyton Hewitt aus Australien, Benjamin Becker misst sich mit Lokalmatador Ryan Harrison. Ab 17.00 Uhr deutscher Zeit wird aufgeschlagen.

Queen Elizabeth II. eröffnet am Mittwochabend im ausverkauften Londoner Olympia Stadion die Paralympics, mit über 4200 Athleten aus 166 Ländern werden es die größten der Geschichte. Zuvor soll es wieder spektakulär werden: Der renommierte Hollywoodregisseur Stephen Daldry inszeniert für doe Eröffnungsfeier eine Reise durch Raum und Zeit. Das 150-köpfige Aufgebot des Deutschen Behindertensportverbandes wird die blinde Schwimmerin Daniela Schulte als Fahnenträgerin in die Arena führen. Der Startschuss fällt um 22.00 Uhr.