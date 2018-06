New York (dpa) - Cedrik-Marcel Stebe ist bei den US Open überraschend als vierter Deutscher in die zweite Runde eingezogen. Der 21 Jahre alte Tennisprofi aus Vaihingen/Enz gewann in New York gegen den an Nummer 29 gesetzten Serben Viktor Troicki nach 2:34 Stunden Spielzeit mit 6:4, 6:4, 3:6, 6:2.

«Das war ein wichtiger Schritt für mich und die Bestätigung, dass ich auch gegen Top-Leute über vier, fünf Sätze gehen kann», sagte der Weltranglisten-99.

Ausgeschieden ist dagegen Tobias Kamke. Der Lübecker musste sich dem früheren US-Open-Sieger Lleyton Hewitt aus Australien ebenfalls in vier Sätzen - mit 6:4, 2:6, 1:6, 4:6 - geschlagen geben.

Bei seiner ersten US-Open-Teilnahme trifft Stebe nun auf den Qualifikanten Grega Zemlja aus Slowenien. Mit einem Sieg würde der Linkshänder, der im Februar bei der Niederlage gegen Argentinien sein Debüt im deutschen Davis-Cup-Team feierte, zum ersten Mal die dritte Runde bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere erreichen. «Wenn ich gut spiele, kann ich ihn schlagen», meinte Stebe selbstbewusst.