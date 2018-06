FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs <EURUS.FX1> hat am Mittwoch nahezu unverändert tendiert und seine Vortagesgewinne damit überwiegend verteidigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen Mittag mit 1,2558 Dollar und damit minimal im Minus gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagmittag auf 1,2548 (Montag: 1,2530) Dollar festgesetzt.

Der Devisenmarkt steht weiter im Bann von Euro-Schuldenkrise und möglichen geldpolitischen Lockerungen. Am Nachmittag trifft in Berlin mit Angela Merkel und Mario Monti das politische Spitzenpersonal aus Deutschland und Italien zusammen, um sich über das weitere Krisenmanagement auszutauschen. Vor der EZB-Ratssitzung in der kommenden Woche treibt jedoch vor allem das weitere Vorgehen der Notenbank die Märkte um.

In Vorfreude auf mögliche Anleihekäufe der EZB hatte sich die Lage im Euroraum etwas entspannt. Die großen Krisenländer Spanien und Italien kamen zuletzt wieder günstiger an frisches Geld. Italien konnte zur Wochenmitte problemlos neun Milliarden Euro bei Investoren einsammeln. Experten zweifeln jedoch an einer anhaltenden Erholung.

Am Abend dürfte der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed (Beige Book) verstärkte Beachtung finden. Vor der renommierten Notenbank-Konferenz, die am Freitag im US-amerikanischen Jackson Hole stattfindet, halten Spekulationen um ein neues Anleihekaufprogramm der Fed (QE3) die Märkte in Atem. Das Beige Book wird deshalb genau auf eventuelle Hinweise geprüft werden.