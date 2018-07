Tampa (dpa) - Es vergehen zwei Stunden mit drögen Reden, bis zum ersten Mal so richtig Stimmung aufkommt. Die Band spielt «Eight Days a Week» von den Beatles. Diejenigen Delegierten, die ein halbes Jahrhundert Lebenszeit deutlich überschritten haben, geraten augenblicklich aus dem Häuschen.

Die Männer aus Texas schwenken ihre Hüte, ein paar verwegene Grauschöpfe tanzen. Welcome zum Parteitag der US-Republikaner in Tampa in Florida! Von düsterer Stimmung wegen des Hurrikans «Isaac» keine Spur. Parteitage in den USA scheinen oftmals wie ein einziges buntes Spektakel - Bombenstimmung bis zum Abwinken.

Kaum hat die Band ausgesetzt, schlägt die Atmosphäre schlagartig um. Es geht um eine Änderung der Parteistatuten, von der sich die Fraktion um den Radikalliberalen Ron Paul schwer benachteiligt fühlt. Die innenpolitischen Gegner von Spitzenkandidat Mitt Romney schreien sich ihre Wut aus dem Leib wie Fußballfans nach einem unberechtigten Elfmeter. Trotz aller Musik und bunten Luftballons - hinter den Kulissen geht es bei den Republikanern auch ums Eingemachte.

Kurz darauf greift die Band wieder in die Tasten. «Papa's Got a Brand New Bag». Wieder so ein Ohrwurm aus den 60er Jahren. In Sachen Musikgeschmack hinken de Republikaner dem Zeitgeist etwas hinterher. Die Musik ist aufreizend, beruhigt aber dennoch die Gemüter.

Der erste Höhepunkt des Tages ist die offizielle Nominierung Romneys. «Ich vertrete den großen Staat von Colorado», verkündet da eine mit Stolz erfüllte Stimme. Die Stimme erzählt von den großartigen Landschaften, den Flüssen und Seen des wunderschönen Staates. «Colorado 28 Stimmen für Mitt Romney.»

So geht es Staat für Staat. Alle 50 Bundesstaaten kommen dran, jedes Mal brüllen die Delegierten ihren Stolz aus dem Leib. Zwischendurch gibt es eine klitzekleine Schweigeminute für diejenigen, die derzeit unter «Isaac» zu leiden haben.

Ein paar Stimmen fallen auch auf Ron Paul ab, etwa drei aus dem wunderschönen Georgia und drei aus Hawaii. Aus Iowa kommen sogar 22 Stimmen für Paul, lediglich sechs für Romney. Muss den Kandidaten das irritieren? Eines ist sicher: Die ganze Partei hat Romney nicht hinter sich.

Ron Paul ist ein unbequemer, ein schwieriger Parteigenosse. Er will die US-Zentralbank Fed abschaffen und zum Goldstandard zurückkehren. Das ist in den USA zwar nicht mehrheitsfähig, doch Romney darf die Basis nicht verprellen.

Gute Laune und knallharte Auseinandersetzung scheinen beim Parteitag in Tampa ganz nahe beieinanderzuliegen. Als die notwendigen Stimmen für Romney endlich erreicht sind, kennt der Jubel keine Grenze mehr. Romney selbst zeigt sich an diesem Dienstag noch nicht beim Parteitag. Etwas nachdenklich wird er geworden sein.

