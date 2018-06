Berlin (dpa) - Fahnen, Luftballons und heiße Rhythmen - Parteitage in den USA sind eine einzige große Show.

Der Soziologe und Amerika-Kenner Prof. Harald Wenzel von der Freien Universität Berlin erklärt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa, warum solche Großveranstaltungen wie derzeit bei den Republikanern vor US-Wahlen besonders wichtig sind.

Welche Rolle spielen Parteitags-Spektakel in den USA?

Wenzel: «Das sind Veranstaltungen mit hohem Traditionswert, die die heiße Phase des Wahlkampfs einläuten und eine Aufmerksamkeitswelle erzeugen - Großveranstaltungen, in denen alle mitgenommen werden sollen. Es muss eine gute Show sein, dröge Reden interessieren niemanden. Die Partei muss sich selber und die Wähler motivieren. Die Verpackung erzeugt erstmal eine gewisse Grundaufmerksamkeit. Früher hat man auf dem Marktplatz die Trommel geschlagen, wenn es Nachrichten zu verlesen gab. Man darf aber nicht unterschätzen, dass es auch um harte Politik geht.»

Welche Unterschiede sehen Sie zu Parteitagen in Deutschland?

Wenzel: «Der grundlegende Unterschied ist, dass wir in Deutschland Parteien wählen. In den USA werden Kandidaten gewählt. Anders als in den USA gelten die Kanzlerkandidaten in Deutschland nicht unbedingt als die Führer. 'Leadership' wird aber in den USA enorm stark betont. Der deutsche Wähler versucht zu wissen, was er wählt, wenn er sich für CDU oder SPD entscheidet. Er orientiert sich aber weniger an der Person, die Kanzler werden soll.»

Hat Mitt Romney ein Image-Problem?

Wenzel: «Republikanische Wähler wollen Stärke und Entschlossenheit sehen. Da ist es fraglich, ob Romney in ihren Augen wirklich der richtige Kandidat ist. Tatsächlich hat (der frühere US-Präsident) George W. Bush diese Kriterien besser erfüllt. Er war stärker an der republikanischen Rechten. Romney ist jemand, der es nie schwer hatte und immer über goldene Brücken gehen konnte. Er wirkte schon immer etwas blutarm und roboterhaft.»

Wie stehen seine Chancen gegen Obama?

Wenzel: «Der Mann steckt in einer Zwickmühle: Auf der einen Seite muss er Stärke und Entschlossenheit verkörpern. Auf der anderen Seite soll er auch noch Wärme erzeugen und möglichst viele Sympathien erringen. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man nicht von vornherein eine charismatische Persönlichkeit ist. Das ist Obama doch sehr viel stärker. Romney wird am Donnerstag eine gute, aber keineswegs bahnbrechende Rede halten. Um gegen Obama zu siegen, müssen aber die letzten Reserven mobilisiert werden. Bei aller Parteitagsregie glaube ich nicht, dass Romney das gelingen wird.»

