Washington (dpa) - Mit Windböen von 130 Stundenkilometern und heftigen Regenfällen ist Hurrikan «Isaac» im Südosten der USA auf Land geschlagen. In Louisiana verursachte der Sturm Überflutungen sowie Stromausfälle in Zehntausenden Haushalten. Insgesamt saßen etwa 300 000 Menschen zeitweise im Dunkeln. Es wird erwartet, dass «Isaac» im Laufe des Tages New Orleans erreicht. Auf den Tag genau vor sieben Jahren hatte Hurrikan «Katrina» der Jazzmetropole Tod und Verwüstung gebracht. 1800 Menschen starben damals in der Region.

