Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Aktienindizes sind am Donnerstag schwächer gestartet. Der Dax sackte am Morgen um 0,62 Prozent auf 6967 Punkte ab, der MDax verlor 0,47 Prozent auf 11 012 Punkte. Für den TecDax ging es um 0,27 Prozent runter auf 793 Punkte.

Die Vorlage des «Beige Book»-Berichts der US-Notenbank am Vorabend und verbesserte Konjunkturdaten aus den USA hätten den Spekulationen über unmittelbar bevorstehende geldpolitische Eingriffe der Fed einen Dämpfer verpasst, begründete Marktanalyst Stan Shamu von IG Markets das Minus. Viele Anleger erhoffen sich vom Treffen der US-Notenbanker am Freitag in Jackson Hole Hinweise auf derartige Maßnahmen.

Autowerte zählten nach einer skeptischen Studie von Bernstein Research, die erneut Sorgen um die Perspektiven in China auslöste, zu den größten Verlierern. Allen voran sanken BMW-Aktien am Indexende um 2,03 Prozent auf 58,99 Euro, Volkswagen-Vorzüge und Daimler-Papiere gaben aber ebenfalls etwa zwei Prozent ab. Auch europaweit stellten Autowerte den schwächsten Sektor.