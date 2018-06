Essen (AFP) Nach den Pannen bei den Ermittlungen zur Mordserie der rechtsextremen Terrorzelle NSU will der Bundestag einem Bericht zufolge noch in dieser Legislaturperiode die Kontrolle des Verfassungsschutzes verbessern. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Hartfrid Wolff, sagte den Zeitungen der WAZ-Mediengruppe vom Samstag, die FDP werde nach der Sommerpause konkrete Vorschläge sowohl für die Parlamentarische Kontrollkommission im Bundestag (PKG) als auch für die Kontrolle in den Ländern vorlegen. Vorstellbar seien eine personelle Verstärkung sowie neue Instrumente.

