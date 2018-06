Berlin (dpa) - Angesichts der steigenden Strompreise wollen immer mehr deutsche Firmen nach einem Zeitungsbericht von den Kosten der Energiewende entlastet werden. Bis zum Stichtag Ende Juni hätten 2023 Unternehmen einen Antrag auf eine ermäßigte Ökostrom-Umlage für energieintensive Unternehmen gestellt. Das seien mehr als doppelt so viel Anträge wie im Jahr zuvor, zitiert die «Süddeutsche Zeitung» aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen. Die Ausnahmen treiben die Belastungen der Bürger in die Höhe. Sie zahlen die Ökoenergieförderung per Umlage über den Strompreis.

