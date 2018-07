Nikosia (dpa) - Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten kommen voraussichtlich im November zu einem Sondergipfel über die Ausgaben der EU in den Jahren bis 2020 zusammen. Das teilte der zypriotische Europaminister Andreas Mavroyiannis am Rande eines Treffens mit seinen Ressortkollegen mit. Mit dem Sondergipfel in der zweiten Novemberhälfte soll laut EU-Diplomaten verhindert werden, dass der Streit um die EU-Ausgaben in Höhe von rund einer Billion Euro den nächsten regulären EU-Gipfel Mitte Oktober überschattet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.