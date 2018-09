Spa (SID) - Große Ehre für Michael Schumacher: Der Formel-1-Rekordweltmeister wurde am Donnerstag zum Ehrenbürger der belgischen Stadt Spa ernannt. Joseph Houssa, Bürgermeister der gut 10.000 Einwohner zählenden Stadt, würdigte Schumacher "wegen seiner Verdienste um das Ansehen des Automobilsports und unserer Region". Der 43-Jährige habe in großem Maße dazu beigetragen, die Rennstrecke von Spa-Francorchamps bekannt zu machen. 2001 und 2006 wurde Schumacher bereits zum Ehrenbürger der italienischen Städte Modena und Maranello erklärt.

1991 hatte Schumacher auf der rund sieben Kilometer langen "Ardennen-Achterbahn" in Spa sein erstes Rennen bestritten, ein Jahr später folgte auf der Strecke, die er als sein "Wohnzimmer" bezeichnet, der erste von insgesamt 91 Siegen in der Formel 1. Insgesamt gewann er sechsmal in Belgien - kein Fahrer triumphierte häufiger in Spa. 2004 machte Schumacher auf der Piste mit der legendären Vollgas-Kurve Eau Rouge seinen siebten WM-Titel perfekt. Am Sonntag bestreitet er zudem sein 300. Rennen in Spa.