Dortmund (SID) - Verteidiger Lukasz Piszczek steht beim deutschen Fußball-Meister Borussia Dortmund vor der Rückkehr in die Startelf. Der polnische Nationalspieler hatte am vergangenen Freitag beim Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen (2:1) wegen einer Muskelverhärtung im Oberschenkel nicht zur Verfügung gestanden. Der BVB muss am 2. Spieltag am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) beim 1. FC Nürnberg antreten.

Oliver Kirch, Neueinkauf vom 1. FC Kaiserlautern und Vertreter von Piszczek gegen Bremen, zog sich hingegen beim Training eine Verletzung zu. Es scheint nicht sicher zu sein, ob er am Samstag zum Kader gehören wird. Dagegen präsentierte sich Mario Götze in bester Spiellaune. Es wird damit gerechnet, dass Trainer Jürgen Klopp die Spielzeit für den 20-Jährigen schon in Nürnberg erneut erhöhen wird.