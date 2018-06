Damaskus/Teheran (dpa) - Der neue ägyptische Präsident Mohammed Mursi hat sich in der Syrien-Krise auf die Seite der Aufständischen geschlagen.

Die Unterstützung der Revolution in Syrien sei «eine moralische Pflicht sowie eine politische und strategische Notwendigkeit», sagte Mursi beim Gipfel der Blockfreien in Teheran. Den syrischen Machthaber Baschar al-Assad bezeichnete er als Anführer eines Unterdrückerregimes, das jede Legitimität verloren habe. Mursi lobte die «beeindruckende Tapferkeit» der Aufständischen und verglich den Aufstand in Syrien mit der «ägyptischen Revolution» und der Auflehnung der Palästinenser gegen die israelische Besatzung.

Die syrische Opposition äußerte sich mehrheitlich zufrieden über Mursis Worte, auch wenn einigen Dissidenten seine Warnung vor einer Militärintervention nicht gefiel. Außenminister Walid al-Muallim verließ während der Rede mit seiner Delegation vorübergehend den Saal. Hinterher begründeten dies die syrischen Staatsmedien damit, Mursi habe «die Gepflogenheiten eines Vorsitzenden des Gipfels missachtet und sich in die inneren Angelegenheiten Syriens eingemischt».

Assad hatte am Mittwochabend in einem Interview des regimetreuen TV-Senders Al-Dunja von Fortschritten im Kampf gegen «die bewaffneten Terrorgruppen» gesprochen.

Syrische Rebellen schossen am Donnerstag nach eigenen Angaben in der Nähe des Militärflughafens Abu Zhuhur in der Provinz Idlib einen Kampfjet ab. Eine Videoaufnahme zeigte eine Rauchwolke und dann einen Mann, der an einem Fallschirm zu Boden sinkt. Später wurden dann Bilder von einem am Boden liegenden Piloten mit Fallschirmausrüstung veröffentlicht. Der Pilot wurde offensichtlich nach dem Absprung getötet. Neben ihm waren mehrere Rebellen in Uniform zu sehen. Einige Meter entfernt lag ein zweiter Fallschirm.

In den vergangenen Tagen hatten Regimegegner berichtet, die Aufständischen hätten einige Raketen erbeutet und sich Mörsergranaten beschaffen können.

In der Stadt Daraa sollen Regierungstruppen zehn Gefangene getötet haben. Die Allgemeine Kommission für die Syrische Revolution erklärte, den Männern seien die Augen verbunden und die Hände gefesselt worden. Dann seien sie von Wächtern erschossen worden. Landesweit zählten die Aktivisten am Donnerstag 32 Tote. Eine unabhängige Überprüfung dieser Angaben war nicht möglich.

Im Libanon rief ein schiitischer Religionsgelehrter zum Widerstand gegen das Assad-Regime auf. «Partei für die Seite eines Unterdrückers zu ergreifen, untergräbt die Prinzipien des schiitischen Islam. Schiiten müssen sich gegen Unterdrückung stellen», zitierte die türkische Nachrichtenagentur Anadolu den Gelehrten Mohammed Hassan al-Amin. Assad selbst gehört zur religiösen Minderheit der Alawiten, die dem schiitischen Islam nahestehen.

Derweil mehren sich die Meinungsverschiedenheiten zwischen den verschiedenen Gruppierungen der syrischen Opposition, die im In- und Ausland mit Worten oder Waffen für den Sturz des Regimes kämpfen. Radikale Islamisten warfen den Muslimbrüdern vor, gemeinsam mit französischen Diplomaten an einem Szenario zu arbeiten, das die Bildung einer Übergangsregierung unter Einbindung des ehemaligen Assad-Vertrauten Manaf Tlass vorsehe.

Die Muslimbrüder veröffentlichten, obwohl sie im Syrischen Nationalrat (SNC) vertreten sind, eine eigene Erklärung an die Teilnehmer des Blockfreien-Gipfels. Darin forderten sie diese auf, den Revolutionären «Waffen zur Selbstverteidigung» zu liefern. Mursis politische Heimat ist die ägyptische Muslimbruderschaft.