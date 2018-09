Peking (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will bei ihrem Besuch in China um Vertrauen in Europa werben. Zum Auftakt ihrer zweitägigen Gespräche empfing Chinas Regierungschef Wen Jiabao die Kanzlerin mit militärischen Ehren in der Großen Halle des Volkes. Anschließend standen politische Gespräche zwischen Merkel und Wen Jiabao auf dem Programm. Merkel will in China für ein weiteres Engagement des Landes im Kampf gegen die Krise werben und die europäischen Bemühungen zur Lösung der Schuldenprobleme erläutern.

