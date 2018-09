Peking (dpa) - Beim Besuch von Kanzlerin Angela Merkel in China sind vier Wirtschaftsverträge in einem Umfang von mehr als drei Milliarden US-Dollar unterschrieben worden. In Anwesenheit von Merkel und Chinas Regierungschef Wen Jiabao besiegelte Airbus die Verlängerung der laufenden Endmontage von Flugzeugen in China über 2016 hinaus. Ein Abkommen zum Ausbau von Breitbandnetzen wurde auf 1,3 Milliarden US-Dollar beziffert. Zwei weitere Abschlüsse betreffen ein neues VW-Getriebewerk sowie die Endmontage des europäischen Hubschraubers Eurocopter.

