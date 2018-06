Seattle/Luxemburg (dpa) - Nach mehr als einjähriger Wartezeit hat Amazon seinen Appstore für Android-Geräte nun auch in Deutschland und weiteren europäischen Ländern gestartet. «Kunden in den USA haben seit der Eröffnung des Stores im vergangenen Jahr Millionen an Apps, Spielen, Abos und anderen Dingen erworben».

Dies erklärte der Amazon-Verantwortliche Jim Adkins am Donnerstag. Amazon hatte sich mit dem Appstore allerdings kräftigen Ärger eingehandelt. Der Konkurrent Apple hatte sich am Namen gestört und geklagt. Der iPhone- und iPad-Hersteller hatte 2008 seinen App Store eröffnet (der sich getrennt schreibt). Die Klage von Apple wegen einer vermeintlichen Verwechslungsgefahr führte bis dato aber nicht zum gewünschten Erfolg.

Amazons Appstore (zusammengeschrieben) ist neben Deutschland von sofort an auch in Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien verfügbar. Mit der Plattform konkurriert der weltgrößte Online-Händler mit dem offiziellen Android Market von Google. Der Internetkonzern steckt hinter dem Android-Betriebssystem für Smartphones und Tabletcomputer.

