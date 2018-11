New York (dpa) - Weil Keyboarder Nick Rhodes krank geworden ist, hat die britische Band Duran Duran ihre Welttournee abgebrochen. Ärzte hätten dem Keyboarder dringend von Auftritten abgeraten, teilte die Band auf ihrer Webseite mit. Details über Rhodes' Erkrankung wurden nicht genannt.

Die Band sei sehr traurig, dass sie die verbleibenden zwei Termine in Kanada nicht einhalten könne, hieß es in der Mitteilung. Vier Auftritte in den USA waren in den vergangenen Tagen bereits abgesagt worden.

Mitteilung auf der Webseite der Band